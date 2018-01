Polícia usa até helicóptero nas buscas aos foragidos da PAMC

Na manhã desta sábado, 20, as Forças de Segurança de Roraima intensificaram as buscas aos foragidos da Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), com um helicóptero cedido pelo Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente). O trabalho começou às 7h, sobrevoando áreas previamente mapeadas pela Polícia. Conforme a Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça), já foram recapturados 13 fugitivos.

No início da noite desta sexta-feira, 19, a Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) finalizou a contagem dos detentos da Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo), confirmando a fuga de 92 presos.

Além disso, foram identificadas e presas, três pessoas que teriam ajudado nessa fuga, sendo que uma delas tem passagem pela Polícia. Elas foram responsáveis por causar uma pane no sistema de fornecimento de energia elétrica da unidade prisional no momento da fuga.

Dos foragidos, até o momento dez foram identificados. São eles: Fernando Goes Pereira, Felipe France Fidelis Lemos, Eliercio da Silva Peixoto, Fábio Martins da Silva, Mayke Roberto de Souza da Silva, Nilton José Abraão, Getúlio Pinho Tomis, Marcelo Magalhães da Silva, Waldenilton Pereira Joaquim e Francisco da Silva Kaitan.

Todas as forças policiais do Estado estão mobilizadas na recaptura dos criminosos. O policiamento nas barreiras foi reforçado, inclusive na fronteira com a Venezuela, para onde parte dos foragidos deve se dirigir em busca de armas e drogas, conforme levantado pelo serviço de inteligência. Equipes da Dicap (Divisão de Inteligência e Captura da Sejuc), da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) estão desde as primeiras horas do dia de ontem nas buscas pelos foragidos.

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) vai instaurar procedimento para apurar a responsabilidade de todos os envolvidos na fuga de detentos da Pamc, incluindo a FNS (Força Nacional de Segurança), que está em Roraima há um ano com a atribuição de realizar o patrulhamento externo do presídio. Os criminosos escaparam por um túnel localizado a 50 metros de distância de onde deveria ter uma guarnição da FNS.

O procedimento vai apurar a responsabilização da FNS, no que diz respeito à presença, ou não, dos agentes no perímetro externo do presídio no momento da fuga; dos criminosos que se evadiram e das pessoas que agiram fora do presídio para garantir a fuga e dar esconderijo dos foragidos. “Vamos apurar a responsabilidade de todos os envolvidos nessa fuga, seja por ação ou omissão e encaminhar para a Justiça”, informou a delegada geral da Polícia Civil, Edneia Chagas.

Em dezembro do ano passado o Governo de Roraima solicitou do Ministério da Justiça a substituição dos agentes da FNS por homens do Grupo de Intervenção Penitenciário, para que eles possam reforçar a atuação também dentro do presídio e não apenas no perímetro externo, como é feito atualmente. “Sem querer desmerecer a Força Nacional, ou mostrar ingratidão ao Ministério da Justiça, mas com essas restrições a Força Nacional não nos serve”, afirmou o secretário da Sejuc, Ronan Marinho.

Lista dos foragidos

A Sejuc disponibilizou a lista completa com fotos, nomes e informações mais detalhadas sobre cada um doa 92 presos que fugiram na madrugada desta sexta-feira. A lista segue no anexo deste email.

Denúncia

A Sejuc disponibilizou os telefones 0800-278-0130 (ligação gratuita) ou 99139-9529 (whatsApp) para quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos foragidos. A denúncia também pode ser feita pela página da Dicap no Facebook, no endereço dicap.rr, ou pelo 192. Não é necessário se identificar.