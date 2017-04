Polícia prende suspeitos de caso de latrocínio no Caranã

A Polícia Civil, por meio da DGH (Delegacia Geral de Homicídios), cumpriu nesta segunda-feira, 24, mandado de prisão preventiva contra Diego Lima Silva e mandado de busca e apreensão contra o adolescente W.S.C. Os dois são suspeitos de crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A vítima, Davi Sales de Almeida, foi assassinada no dia 22 de abril, no banho do Caranã e teve sua moto roubada.

Os suspeitos foram localizados em uma invasão no bairro Cidade Satélite. No dia do crime, eles estavam acompanhados de Nelson Pereira Costa e Shirlene Carneiro Santana, que foram presos em flagrante logo após o crime.

Diego e o menor confessaram a participação no crime e mostraram onde esconderam a motocicleta da vítima, que foi localizada pelos agentes em uma área de mata, há aproximadamente 1 km do local do homicídio.

Após passar por exames de corpo de delito, Diego foi encaminhado à unidade prisional e o menor, apresentado ao CSE (Centro Sócio-Educativo). Eles ficarão à disposição da justiça.