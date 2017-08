Polícia prende quatro suspeitos da morte de economista

As equipes do Canil, da inteligência da Polícia Militar e do e Grupo de Resposta Imediata (GRI), prenderam no final da tarde desta terça-feira, 29, quatro acusados do latrocínio do economista João Bosco, ocorrido em sua casa no Jóquei Clube, em Boa Vista.

Os três menores e um maior de idade foram localizados com o carro da vitima na RR-205, que dá acesso ao município de Alto Alegre e foram encaminhados para a Delegacia Geral de Homicídios (DGH), onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

O maior de idade chamado Vinicius alegou que não teria cometido o crime e que teria ficado do lado de fora da casa.

“Minha participação foi só o envolvimento porque eu estava andando com eles. Entrou os três e eu fiquei do lado de fora, porque eu tava com medo de entrar. Eu nunca tinha entrado assim em casa”, alegou em entrevista a uma emissora de TV, afirmando que quem teria desferido as facadas contra João teria sido o menor de nome M.

O crime

A morte do economista João Bosco ocorreu na tarde desta terça-feira, quando os jovens estraram em sua residência, no bairro Jóquei Clube, e os esfaquearam 19 vezes, de acordo com a perícia feita após o ocorrido.

Segundo informações, foram roubados da casa uma televisão e o carro da vítima, um Fiat Uno cor cinza, no qual os assatlantes empreenderam fuga.

Gilvan Costa