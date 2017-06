Polícia Militar registra redução de 35% nas ocorrências envolvendo drogas ilícitas

Segundo dados da PMRR (Polícia Militar de Roraima), feitos com base nos Relatórios Policiais Militares, houve redução no número de ocorrências envolvendo drogas ilícitas em comparação ao mesmo período do ano passado.

Seja por porte, uso ou tráfico, de Janeiro a Junho a queda tem sido progressiva. Os bairros com maior incidência são Cidade Satélite, Senador Hélio Campos e Pintolândia.

As ações responsáveis por essa queda, vão desde policiamento ostensivo reforçado, com a atuação do Policiamento Especializado em apoio, até atividades de Policiamento Comunitário.

Segundo o comandante da Companhia Independente de Policiamento Comunitário, Major Arcanjo, “A polícia militar atua diuturnamente na repressão ao uso e tráfico de drogas. Além disso, há a atuação menos traumática de prevenção que é feita pelos projetos comunitários, contínuos que aproximam a Polícia Militar da sociedade, na busca de solução dos problemas sociais. São programas contínuos que visam a redução dos crimes”, explicou.

Projetos

Projetos como “Guerreiros da Paz”, “Bom de Bola”, “Picasso não pichava”, “Mediador Mirim”, “Guarda Mirim Militar”, entre outros, são idealizados pela PMRR como propostas que estão dando certo na redução da criminalidade, sensibilização das crianças e adolescentes, bem como o desenvolvimento do senso de cidadania dos participantes.

Além disso, o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) tem trabalhado constantemente nas escolas, com palestras sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas.

Prisão

Na noite desta segunda-feira, 26, após atender a uma ocorrência com disparos de arma de fogo no bairro Equatorial, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois jovens, um de 18 e outro de 21 anos, e apreendeu um adolescente de 16 anos.

Após colher informações no local, os policiais foram até uma residência no bairro Cruviana, onde estavam os jovens. Lá, foi localizada uma quantidade significativa de substância aparentando ser pasta base de cocaína, pouco mais de 500 gramas. Também foi encontrada uma balança de precisão, utilizada para pesar drogas.

Um dos indivíduos estava em posse de um invólucro de substância aparentando ser maconha. Todos foram conduzidos, juntamente com os materiais, e apresentados no Plantão Central.