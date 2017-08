Polícia Militar reforça ações de segurança em Boa Vista e no Interior

Com a proximidade do período de pagamento dos servidores públicos estaduais e municipais e, ainda, dos trabalhadores da iniciativa privada, a Polícia Militar de Roraima reforçou a segurança nos corredores comerciais e proximidade de agências bancárias em todo o Estado.

A ação já foi desencadeada na capital e municípios do interior e conta com a atuação da Polícia Militar. De acordo com o comandante geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Edson Prola, o policiamento foi reforçado nos chamados “pontos quentes”, que são bairros e logradouros de maior incidência de ocorrências.

“Nós reforçamos principalmente os corredores comerciais e bancários, tendo em vista a proximidade do período de pagamento, para evitar roubos e furtos. O efetivo do policiamento repressivo conta com o apoio das unidades especializadas da Cavalaria, Força Tática, Bope e Giro nas ruas. Também estamos presentes nas rodovias, nas entradas e saídas da cidade, inclusive reforçando a atuação nas principais cidades do interior, para proporcionar mais segurança à nossa população”, destacou Prola.

Outro ponto para melhorar a atuação dos policiais foi a readequação das escalas de serviço, que foram revistas para melhorar o atendimento ao público, aumentando o número de policiais nas ruas.

“O comando da Polícia Militar mantém sua filosofia de ‘tolerância zero’ no combate às ações criminosas em nosso Estado. Entendemos que o reforço das ações e do efetivo proporcionam uma maior sensação de segurança à população e é com esta linha de atuação que nós trabalhamos”, pontuou.

Giro

O Grupamento de Intervenção Rápida Ostensivada PMRR, que nada mais é que o moto patrulhamento tático, se destaca principalmente pela formação das equipes, compostas por no mínimo quatro policiais altamente treinados, onde o garupa de uma das motocicletas exerce a função de segurança da equipe durante o patrulhamento, abordagens e paradas em semáforos como também pelo treinamento de pilotagem de alto risco que os Cavaleiros de Aço recebem para pilotar motocicletas de altas cilindradas preparadas para qualquer tipo de terreno.

O GIRO é considerado uma das mais eficazes formas de policiamento, tendo em vista que a cidadejá sofre com problemas de trânsito, sendo portanto, a melhor forma de combater crimes praticados em horários de trânsito intenso na capital, principalmente nas áreas comerciais onde existe uma dificuldade maior de deslocamento das demais viaturas.

Bope

Os policiais que compõem as equipes são especializados em Operações Especiais e atuam em sistema de prontidão para quaisquer eventualidades para prestar apoio às demais equipes da PM.

CPC

O policiamento ostensivo também foi reforçado por equipes de Força Tática e Canil, equipes de reforço nos corredorescomerciais e bancários.

CPI

As principais companhias de policiamento do interior também atuarão nas cidades onde há grande movimentação no período, por conta do aumento da circulaçãode público nas agências bancárias e comércio.