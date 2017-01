Polícia Militar recebe novas viaturas equipamentos de proteção individual

A governadora Suely Campos entregou na sexta-feira, 30, às 18h, do Parque Anauá, 20 novas viaturas à PMRR (Polícia Militar de Roraima), para otimizar o policiamento da Capital e Interior.

A novas viaturas do modelo Pálio Weekend estão equipados e caracterizados para compor a frota do policiamento ordinário da Capital e do Interior. A aquisição se deu com recursos próprios da dotação orçamentária do estado e prevê a chegada de mais 30 viaturas deste modelo, totalizando 50.

Além das viaturas adquiridas pelo estado, foram entregues duas pick-ups, materiais bélicos e equipamentos de proteção individual recebidos da Senasp/MJ (Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça) como contrapartida pelo envio de efetivo da PMRR para atuar na segurança dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Dentre estes materiais, foram entregues armas longas, coletes balísticos, pistolas e munições letais e de impacto controlado.

Em seu pronunciamento a Governadora Suely Campos destacou que mesmo com um ano de muitas dificuldades, foi possível adquirir novos veículos e que é mais uma conquista para Estado. “É importante que seja feito um balanço positivo em relação à segurança, e com essa aquisição estamos fortalecendo toda a nossa estrutura da Policia Militar, aos heróis que lutam no dia a dia contra a criminalidade”.

Na solenidade, o comandante geral da PMRR, coronel Dagoberto Gonçalves, destacou o compromisso da governadora com a Policia Militar, com um intervalo de pouco mais de um mês, está é a segunda entrega de viaturas a corporação, assim dando melhores condições de trabalho aos policiais militares.

“As viaturas novas irão contribuir para diminuição do tempo resposta das demandas, ou seja, mais viaturas, significa mais equipes nas ruas e mais rapidez no atendimento das ocorrências. Isso demonstra o compromisso da governadora Suely Campos com a PMRR, nos dando meios para atuar de maneira efetiva contra criminalidade buscando a garantir a tranquilidade da sociedade roraimense.” enfatizou.

Ainda em pronunciamento o comandante Dagoberto Gonçalves, disse que o trabalho do Governo do Estado junto a Polícia Militar não se esgota somente com entrega das viaturas, pontuando os trabalhos e conquistas da Polícia militar neste ano de 2016. “Além dos veículos entregues, foi criado fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da Policia Militar, sancionado recentemente, inclusão de mais 79 policias militares para o curso de formação de soldados, entre outros”, disse.

Charlene Ferreira