Polícia Militar realiza treinamento de pilotagem de alto risco em motocicleta

A instrução de Pilotagem de Alto Risco em Motocicleta, iniciada esta semana, deu continuidade ao 3º Curso de Intervenção Rápida Ostensiva, realizado pela PMRR (Polícia Militar de Roraima). Ao todo, 33 alunos foram aprovados nas primeiras etapas do curso. São 23 militares da PMRR, três agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois agentes penitenciários, um policial civil, dois militares da Polícia Militar do Amazonas, um da Polícia Militar do Amapá e um da Polícia Militar do Mato Grosso.

O subcomandante do GIRO, capitão Mayko Evangelista, afirmou que esse é um grande passo dado pela PMRR em busca de qualificação do serviço de segurança prestado à sociedade. “A intenção é otimizar o tempo de resposta da Polícia Militar na modalidade de Motopatrulhamento Tático Especializado às ocorrências em local de difícil acesso, acompanhamento tático e direção defensiva”, detalhou.

O instrutor convidado é o goiano Marcos Mendes de Souza, há mais de vinte anos conhecido como Marcos “Doidera”, por conta das performances sobre motocicletas de média e alta cilindradas, em eventos de manobras.

Marcos é responsável pela qualificação das equipes do GIRO (Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva) em várias corporações, além de instituições como Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros. É a primeira vez que ele vem a Roraima.

Curso

O curso com duração de seis semanas, contará com 17 disciplinas no total. Entre elas Tiro Montado em Motocicletas, Técnicas de Pilotagem de Alto Risco, Técnicas de Abordagem Tática em Motocicletas, Orientação e Navegação em Motocicleta, Técnicas de Pilotagem em Ambiente Rural e Técnica de Pilotagem em Ambiente Urbano.

A instrução de pilotagem de alto risco faz parte da grade disciplinar do curso, com carga horária de 80 horas. Serão oito horas por dia de treinamento durante duas semanas.