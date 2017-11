Polícia Militar realiza concerto musical para celebrar 42 anos da instituição

Na semana em que são comemorados os 42 anos da PMRR (Polícia Militar de Roraima), a banda de música da corporação realizou na noite desta terça feira, 21, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, um concerto sinfônico aberto ao público.

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Edison Prola, a celebração tem um significado especial. “Sem dúvida nenhuma é um momento muito feliz para a corporação, festejado num grande concerto sinfônico pela talentosa banda da PM”, lembrou Prola.

Ainda segundo o comandante, ao longo da semana serão realizados vários eventos e atividades para membros da tropa. “Já realizamos o Baile Azul, dedicado aos praças, subtenentes e sargentos. E durante toda semana vamos realizar outras atividades, como competições esportivas”, acrescentou.

O maestrino e comandante da banda sinfônica da PM, tenente coronel Manoel Ferreira, explicou a importância do concerto para o enriquecimento cultural dos roraimenses. “Nossa missão é trazer alegria e emoção a todos, além de poder proporcionar momentos culturais como este concerto”, disse Ferreira.

O subtenente Dagmar Viera Ramalho descreveu o sentimento de poder fazer parte da história da corporação. “Tenho muito orgulho em fazer parte da Policia Militar de Roraima, me sinto feliz por servir e proteger nossa sociedade”, disse Viera.

Atuação

Com mais de quatro décadas atuando na segurança da população roraimense, a PM atua ostensivamente no combate ao crime em todo Estado. Atualmente a corporação conta com um efetivo de mais de 1.900 militares. Em meados deste ano, a governadora Suely Campos, autorizou a realização do concurso público com edital previsto para ser lançado até o início de dezembro, para mais 400 vagas, além do seletivo interno para 45 novos sargentos.

Programação

Ainda como parte da comemoração do aniversário da PMRR, nesta quinta-feira, 23, será realizada uma formatura com a entrega de comendas e medalhas. Na sexta, dia 24, o Baile Branco para oficiais e no fim de semana haverá uma corrida de pedestres e churrasco de confraternização com toda tropa.

Wesley Oliveira