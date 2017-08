Polícia Militar promove mais 115 novos sargentos

Após três meses no Curso Especial de Formação para Sargentos, a PMRR (Polícia Militar de Roraima) concedeu a graduação ao posto de terceiro sargento para 115 policiais. A cerimônia ocorreu nesta sexta, 4, no Espaço Le Jardim, no bairro Jardim Floresta.

Participaram do curso 117 militares, sendo 104 homens e 13 mulheres. Todos possuem no mínimo 12 anos de serviço, eram cabos e foram promovidos à graduação de terceiro sargento.

Segundo o comandante da PM, coronel Edison Prola, a formação dos novos sargentos vai reforçar o efetivo na Capital e no interior do Estado. “A governadora foi muito feliz ao autorizar esse curso para graduação dos 115 novos sargentos, que vão fortalecer o Comando em todos os cantos do nosso Estado”, disse.

O comandante explicou ainda que o curso é mais um investimento do governo na formação intelectual dos policiais, a fim de preparar esses 115 homens e mulheres para levar segurança pública a todo povo roraimense.

As aulas ocorreram na Apics (Academia de Polícia Integrada), com 30 disciplinas. A diferença em relação a outros cursos é que, desta vez, não foi necessário os militares se deslocarem de Boa Vista.

O curso teve uma dinâmica diferenciada na modalidade semipresencial, por uma plataforma EAD (Educação a Distância), criada pela PM, em que os alunos assistiram às aulas teóricas à distância e uma vez por semana participaram das aulas presenciais e da realização das provas.

Um dos destaques da turma ao conseguir o terceiro lugar, a policial Rosinete Roque dos Anjos falou sobre a importância da graduação para o efetivo da tropa. “É muito importante esse reconhecimento vindo da governadora Suely Campos, com a correção pelo tempo que temos na instituição. A tropa está muito satisfeita com a realização desse curso”, destacou.

Com o encerramento do curso, eles retornam às unidades em que são lotados e terão um reajuste no salário em torno de R$1.400,00.

Para o recém-graduado, que conquistou a segunda colocação da turma, Evandro Honorato de Souza, esse momento representa mais um passo na ascensão da carreira militar. “Além da motivação salarial, o mais importante é a motivação pessoal. Isso significa que temos a possibilidade de chegar até o posto de capitão”, ressaltou.

Wesley Oliveira