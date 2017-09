Polícia Militar promove Curso de Intervenção Rápida Ostensiva

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) deu nesta segunda-feira, 11, ao 3º Curso de Intervenção Rápida Ostensiva (CIRO). O objetivo é qualificar os militares e demais agentes de instituições de segurança parceiras para compor unidades especializadas em combate ao crime com uso de motocicletas. As aulas são ministradas nos quartéis da PMRR.

“Antes o criminoso roubava motocicletas para desmanche, porém eles começaram a roubar estes veículos para a prática de outros crimes, sendo necessária a criação de uma força para dar uma resposta à altura, com motocicletas com uma capacidade maior do que as normalmente usadas pelos infratores”, declarou o comandante geral da PMRR, coronel Edison Prola.

A aula inaugural foi ministrada pelo sargento Roney Saldanha, especialista em segurança pública e inteligência policial. Ele ministrou a palestra “O crime organizado no Estado de Roraima” onde relatou o histórico desta modalidade de crime e seus métodos de combate.

Ao todo participam do curso 23 policiais da PMRR, três agentes da Polícia Rodoviária Federal, dois agentes penitenciários, um policial civil, dois policiais da Polícia Militar do Amazonas, um policial da Polícia Militar do Amapá e um policial da Polícia Militar do Matogrosso.

O curso terá a duração de seis semanas e contará com 17 disciplinas, entre elas: Tiro Montado em Motocicletas, Técnicas de Pilotagem de Alto Risco, Técnicas de Abordagem Tática em Motocicletas, Orientação e Navegação em Motocicleta, Técnicas de Pilotagem em Ambiente Rural e Técnica de Pilotagem em Ambiente Urbano.

No fim do curso os participantes estarão aptos a compor o Giro (Grupamento de Intervenções Rápidas Ostensivas), ou unidades semelhantes das respectivas instituições.