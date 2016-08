Polícia Militar investe em projetos de Prevenção Primária

Nesta terça-feira, 30, a partir das 9h, será realizada no Colégio Militar Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, a formatura dos projetos de prevenção primária desenvolvidos pela PMRR (Polícia Militar de Roraima) em parceria com a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto). Ao todo, 243 alunos estão recebendo o certificado de conclusão dos cursos, sendo 210 participante do PROED (Programa Educacional de Resistência às Drogas) e 33 do Projeto Picasso Não Pichava.

Conforme o comandante Geral da Polícia Militar, coronel Dagoberto da Silva Gonçalves, o governo tem focado em ações de prevenção primária, na busca de formar cidadãos mais conscientes.

“O trabalho de prevenção primária visa preparar as futuras gerações, para que se formem e desenvolvam-se de forma sadia, tanto no ambiente escolar, como no familiar e na sociedade, a fim de evitar envolvimento com a criminalidade. São instrumentos de cidadania, que a PM tem colocado dentro das escolas, e que tem por objetivo ensinar disciplina e arte, para que no futuro não precise atuar com repressão”, destacou o comandante.

O secretário de Educação, Emanuel Alves, comentou que essas parcerias são fundamentais para formação da personalidade dos estudantes. “Esses projetos contribuem para formação de caráter dos alunos e colaborando com a educação, visto que fazem a prevenção junto aos jovens, para que evitem o uso de drogas e envolvimento como a criminalidade”.

A Polícia Militar desenvolve o Proerd existe há 16 anos em Roraima. O programa já está consolidado na capital e sendo expandido para os municípios do interior.

O projetos de prevenção primária “Picasso não Pichava” foi implantado março deste ano, com base na filosofia de Polícia Comunitária, que é desenvolvido nas escolas públicas da capital, com maior ênfase nas escolas do bairro Senador Hélio Campos.

O projeto ofereceu aos jovens cursos de grafitismo, onde puderam desenvolver as suas habilidades artísticas e ao mesmo tempo estabelecer outros padrões de sociabilidade, de realização e valorização pessoal. Além de aprender e praticar a arte do grafite, os integrantes da primeira turma serão multiplicadores.

