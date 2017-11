Policia Militar é homenageada por serviços prestados à população

A Polícia Militar de Roraima recebeu nesta quinta-feira, 30, homenagem da ALE-RR (Assembleia Legislativa de Roraima) em razão de seu 42º aniversário. A solenidade foi realizada no plenário Noêmia Bastos Amazonas e teve ainda a concessão de 130 comendas Orgulho de Roraima para policiais militares.

Foram agraciados o comandante-geral da PMRR, coronel Edison Prola, bem como todos os ex-comandantes-gerais, subcomandantes e oficiais a frente das unidades e policiais militares na ativa e da reserva remunerada.

“É um grande reconhecimento por parte do Poder Legislativo, a essa briosa corporação que tanto atende e honra o nosso Estado”, disse o deputado estadual, Soldado Sampaio.

Aprovada por meio do decreto Legislativo Nº 047/2017, em alusão ao aniversário de 42 anos da Polícia Militar de Roraima, a corporação comemorou a data com diversas atividades que tiveram início no mês de outubro e se encerraram no último domingo, dia 26.

“Homenageamos assim, todos os policiais militares da instituição e também da Guarda Territorial, da qual se origina nossa corporação”, explicou o deputado estadual, coronel Gerson Chagas.

Orgulho de Roraima

A comenda é concedida à pessoas e instituições que contribuíram para a história de Roraima por meio do trabalho ou ações desenvolvidas e que com sua atuação, tornaram-se símbolo e referência para a população roraimense.