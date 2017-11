Polícia Militar de Roraima recebe equipamentos e veículos

A PMRR (Polícia Militar de Roraima) recebeu novos equipamentos e teve a frota de viaturas renovada nesta quinta-feira, 23, no parque Anauá. A entrega dos materiais foi realizada durante a solenidade de formatura Militar, que contou com a promoção de três policiais e entrega de 186 medalhas de ‘Amigo da PM’ e ‘Forte São Joaquim’. Na ocasião também foi feita a entrega do prêmio Forte São Joaquim de Redação, para alunos dos Colégios Militares.

“Nesse três anos de gestão a governadora Suely Campos se empenhou muito para fortalece a Polícia Militar, seja na valorização da tropa, ou no que se refere à melhoria de trabalho, com entrega de diversos equipamentos que são utilizados diariamente em prol da segurança da sociedade. Certamente em 2018, teremos mais investimento, entre eles a implantação de mais escolas militarizadas”, pontuou Oleno Matos, secretário-chefe da Casa Civil

Segundo o comandante geral da PMRR, coronel Edison Prola, é um momento de alegria para a Polícia Militar, que esta semana comemora o 42º aniversário. “Além da formatura, entregas das comendas, e do prêmio de redação, também estamos entregando a frota de viaturas renovada e novos equipamentos. Esses materiais são uma grande conquista para corporação, e demonstra o esforço e responsabilidade do Governo de Roraima com a segurança pública”, mencionou.

Equipamentos e viaturas

A PMRR adquiriu mais de 600 rádios transmissores digitais entre fixos e portáteis e investiu mais de R$ 2 milhões na compra de munição e coletes. Materiais que serão utilizados durante o policiamento ordinário, treinamentos e nos cursos de formação, aperfeiçoamento e habilitação dos policiais.

“Os rádios possuem tecnologia digital e recurso de criptografia. Traz vantagens como o aumento da área de abrangência, uma tecnologia capaz de estender a comunicação de uma vila como Três Corações, no município de Amajari, até a vila de Jundiá, no sul do Estado, em Rorainópolis. A tecnologia utilizada nos equipamentos impede principalmente que criminosos tenham acesso às comunicações de segurança pública”, destacou Prola.

Ao todo, foram entregues 33 viaturas para atuar no policiamento ordinário, tanto na capital como no interior. “Os veículos entregues fazem parte do contrato de locação e estão substituindo a frota do ano passado”. Ainda conforme Prola, os equipamentos foram adquiridos por meio de recurso próprio e verbas parlamentares.

Promoções e condecorações

Nesta formatura três tenentes-coronéis ascenderam ao posto de coronel, promoção concedida por tempo de serviço.

Para o agora coronel Domingos Pereira, é um orgulho chegar ao último posto da corporação. “É uma sensação maravilhosa depois de percorrer um grande caminho, que começou como soldado, chegar a coronel da PM. Faz parte de um trabalho árduo, de dedicação exclusiva, que conta também com a compreensão e apoio da família. Por outro lado, essa promoção traz também responsabilidade e desafios, do qual nos comprometemos em exercer, para que a gente possa cada vez mais servir e proteger a sociedade”, disse.

Além das promoções, 107 pessoas, militares e civis, foram agraciadas com medalhas de Mérito Forte São Joaquim, pela prestação de relevantes serviços à corporação.

O coronel Doriedson Ribeiro, comandante geral do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), foi um dos agraciados com a medalha forte São Joaquim, a maior horaria concedida pelo Estado.

“Para mim é uma honra ser agraciado com essa medalha. Estou satisfeito de ter um reconhecimento da Polícia Militar, por poder ter feito parte dessa instituição e por continuar ajudando a PM, enquanto estiver no Corpo de Bombeiros”, relatou.

Ainda foram entregues 79 medalhas de Mérito Amigo da Polícia Militar, concedida a pessoas civis que em alguma ocasião contribuíram com o trabalho desenvolvido pela PMRR.

Entre os agraciados está a psicóloga Darlim Mezomo, Ccordenadora do Centro de Qualidade de Vida da SESP (Secretaria Estadual de Segurança Pública. “Estou bastante emocionada em essa medalha de uma instituição que eu admiro muito, e com a qual trabalhamos junto em prol da qualidade de vida dos policiais”, afirmou.

Redação

Durante a solenidade de formatura também foi entregue o prêmio do III Concurso Forte São Joaquim de Redação Escolar.

Com o tema “A Polícia Militar de Roraima: 42 anos servindo e protegendo”, cada um dos quatro alunos recebeu como prêmio um tablet que foi entregue junto com o certificado da PMRR.

Os autores das melhores redações foram: Danylle Souza Macedo, aluna do 8º ano do Colégio Militar Estadual Cel Derly Viera Borges; Tainara Ribeiro de Souza, aluna do 7º ano do Colégio Militarizado Dr. Luiz Ritler de Lucena; Karyne Costa de Oliveira, aluna do 6º ano do Colégio Militarizado Professora Elza Breves de Carvalho; e Nina Maria Lima e Silva, aluna do 9º ano do Colégio Militarizado Irmã Teresa Parodi.

Neuzelir Moreira