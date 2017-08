Polícia Militar de Roraima promove 1º Encontro de Cinotécnicos de Roraima

A Polícia Militar de Roraima realiza neste sábado, 5, o 1º Encontro de Cinotécnicos de Roraima. O Evento tem ocorrerá a partir das 14h30, na APICS (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago) e contará com um ciclo de palestras e demonstração do emprego de cães e materiais de adestramento. A entrada é franca

Serão ministradas as palestras “Legislação Cinotécnica”, “O surgimento da Cinotecnia na PMRR”, “Busca, resgate e salvamento com cães”, “Adestramento no meio civil: erros e acertos”, “Posse responsável” e “A importância da criação de cães com pedigree”.

A apresentação de cães empregará animais de diversas raças, tanto com treinamentos para atividades civis, como para atividades militares e de segurança pública.

“Queremos reunir todos os profissionais e interessados em cinotecnia, como criadores, proprietários, treinadores e veterinários, a fim de disseminar informações e trocar experiências relevantes para a difusão desta área”, declarou o comandante do Canil da PMRR, major Falckner Pantoja.

O evento é promovido pela Polícia Militar de Roraima em parceira com Pet&Hotel Grande Amigo, A.G adestramentos e apoio da W.S Cães de Treinamento.