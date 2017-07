Polícia Militar apreende crack e maconha no Nova Canaã

Uma guarnição do Giro (Grupamento Independente de Rondas Ostensivas), da PMRR (Polícia Militar de Roraima), prendeu o instalador de som, Adriel Aleixo da Silva, por porte de crack e maconha. Com ele também foram encontrados R$ 221 em notas trocadas. Ao ser abordado ele não apresentou resistência.

O infrator foi encaminhado ao 5º Departamento da Polícia Civil em flagrante delito para a execução dos procedimentos padrões e perícia das substâncias apreendidas.

A guarnição do Giro recebeu informações no fim de semana de que um indivíduo transportava entorpecentes numa moto azul, no período da noite. Já nesta quarta-feira, 26, durante o patrulhamento de rotina, a mesma guarnição do Giro que tinha recebido a denúncia, se deparou com um suspeito com as mesmas características relatadas pelas testemunhas, e efetuou a prisão.