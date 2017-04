Polícia Federal reforça atendimento a estrangeiros

A Polícia Federal em Roraima reforçou seu efetivo de servidores para atendimento de estrangeiros interessados em solicitação de residência temporária ou no instituto do Refúgio. Os atendimentos estão sendo realizados no mesmo dia da solicitação, sem agendamentos. Além dos atendimentos imediatos, são realizados os atendimentos dos solicitantes previamente agendados.

Estrangeiros que estão com agendamento e necessitem de atendimento emergencial (ex: em razão de emprego e/ou matrícula em estabelecimento de ensino) podem buscar a Polícia Federal, no período da tarde – 13h-17h, para atendimento imediato.

No caso de solicitação de residência temporária no Brasil, o procedimento está disponível em http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro, no link Resolução Normativa CNIg Nº 126 DE 02/03/2017.

No caso de solicitação de refúgio, é necessário que o estrangeiro compareça à Polícia Federal de posse do Formulário de solicitação de Refúgio impresso e preenchido, disponível na Internet em http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros/refugio/anexos/termo-de-solicitacao-de-refugio-portugues.pdf, bem como de duas fotos 3×4.

Na Polícia Federal há atuação de membros da ACNUR, UFRR, Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e da sociedade civil, que estão trabalhando na orientação e documentação dos estrangeiros (fotos e formulários), em sala disponibilizada no térreo da Polícia Federal.

Outras informações em:

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro

http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio