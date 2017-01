Polícia Federal realiza Operação “La Sombra II” em Pacaraima

A Policia Federal em Pacaraima/RR deflagrou, na madrugada desta sexta-feira 13/01/2017, a segunda fase da Operação La Sombra. A operação resultou na prisão de duas pessoas em flagrante – os nacionais N. F. D.S., nascida em 03/04/1980, e P. P. B., nascido em 13/03/1973, pela prática, do crime de Tráfico de Pessoas para fim de Exploração Sexual (artigos 149-A do Código Penal).

Foram cumpridos três Mandados de Busca e Apreensão e três Mandados de Condução Coercitiva expedidos após representação em inquérito policial que investiga o crime transnacional de Tráfico de Pessoas na fronteira Brasil-Venezuela. Os endereços investigados são localizados na cidade fronteiriça de Pacaraima/RR.

Durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão, oriundos da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, foi encontrada uma vítima de origem venezuelana alojada no estabelecimento comercial, com indícios de abuso (vulnerabilidade econômica) com a finalidade de exploração sexual (art. 149-A, CP).

As investigações apontaram que venezuelanas estariam se prostituindo e recebendo agenciamento, facilitação e/ou sendo alojadas pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais, inclusive propiciando lucro aos investigados com a atividade de prostituição.

O crime investigado no inquérito policial e flagrado durante a operação, previsto no art. 149-A, inciso V do Código Penal, prevê penas de 04 a 08 anos de reclusão, e multa. Os presos foram encaminhados na manhã de hoje à Penitenciária Agrícola e à Cadeia Pública feminina e estão à disposição da Justiça Federal.