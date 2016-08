Polícia Federal prende três pessoas por tráfico de drogas

A Polícia Federal em Roraima prendeu, às 20h, desta terça-feira, 30, as nacionais R. M. B. S., estudante universitária, e E. N. F., lanterneira, ambas moradoras do bairro Cauamé, em Boa Vista-RR, por crime de tráfico internacional de drogas. A prisão se deu no bairro Cidade Santa Cecília, no Cantá, quando transportavam droga. As presas confessaram que estavam transportando aproximadamente 430g de maconha adquiridas em Lethem, na Guiana, para comercialização na capital roraimense.

Em 08/07/2016 R. M. B. S. já havia sido presa pela Polícia Federal juntamente a outras três pessoas, quando portavam 23 pontos de LSD e 80 gramas de maconha. Na prisão julho, ela foi abordada por policiais federais na BR-174, chegando em Boa Vista, dirigindo um veículo Gol alugado, no sentido Manaus/Boa Vista.

Já em Pacaraima, também na noite de terça-feira, às 20h, a Polícia Federal em Roraima prendeu em flagrante o venezuelano C. E. T. G., também por tráfico internacional de drogas. O venezuelano foi abordado por policiais federais na BR-174, quando se dirigia a Boa Vista em um táxi, tendo sido encontrados dois pacotes com droga do tipo skunk, uma apresentação da maconha, com peso aproximado de 100g. O venezuelano havia ingressado regularmente como turista no Brasil.

Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e estão à disposição da Justiça. A população pode colaborar no combate ao tráfico de drogas através do telefone da Polícia Federal – 95-36211500.