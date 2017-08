Polícia Federal prende integrante de facção com arma e carros clonados

A Polícia Federal em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) no estado de Roraima, após denúncia de que integrantes de facção criminosa planejavam ataques a policiais nesta Capital, prendeu R.S.C.B., natural de Boa Vista, com uma pistola Glock G19, 9mm, de calibre restrito e um TOYOTA/COROLLA clonado.

A abordagem foi realizada no bairro São Vicente na entrada casa da namorada de R.S.C.B., que é irmã de um integrante de uma facção criminosa, quando a PRF constatou ser o veículo clonado, logo em seguida, após realização de buscas, foi encontrada a pistola.

Durante a ocorrência ainda foi identificado e apreendido um veículo TOYOTA/SW4, também clonado.

R.S.C.B. foi preso em flagrante e depois encaminhado à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, onde permanecerá à disposição da Justiça e vai responder pelos crimes previstos nos Artigos 180 e 304 do Código Penal e artigo 16 da Lei 10.826/03.

Qualquer cidadão pode contribuir com a polícia denunciando por meio do telefone 3621-1500.