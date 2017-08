Polícia Federal prende homem que dava apoio a rede de garimpo ilegal

A Polícia Federal em Roraima prendeu na manhã desta terça-feira, 1º, o nacional D. B. T. A prisão foi resultado da continuidade das investigações no inquérito policial relacionado à Operação Atalho deflagrada em 13/06/2016. Houve representação deferida na Justiça Federal por Mandado de Prisão Preventiva, sendo o mandado cumprido e o preso encaminhado ao sistema prisional.

A Operação Atalho investiga uma rede de apoio ao garimpo na Terra Indígena Yanomami – rio Uraricoera. A organização criminosa era responsável por facilitar o acesso de garimpeiros ao rio Uraricoera através de um atalho construído em um dos lotes de D. B. T. localizado no Projeto de Assentamento Paredão, em Alto Alegre/RR. Para se ter acesso às margens do Rio Uraricoera o investigado e seus funcionários exigiam valores entre R$100 a R$ 1.000,00, uma espécie de pedágio, que era pago em ouro extraído ilegalmente do garimpo.

Além disso, D. B. T. utilizava o seu lote como ponto de apoio ao garimpo, com fornecimento de hospedagem, alimentação e depósito de materiais ilícitos a garimpeiros e outros envolvidos no garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Na primeira fase da Operação Atalho, foram cumpridos mandados de Busca e Apreensão na residência de D. B. T. e em sua fazenda, no lote do Projeto de Assentamento Paredão.

D. B. T. estava em liberdade provisória, pois já havia sido preso em flagrante na primeira fase da Operação Atalho, em 13/06/2016. Na ocasião, foram encontradas em sua residência cerca de 400 g de ouro extraído ilegalmente do garimpo, além de uma arma não registrada, combustível de origem venezuelana e um caderno com anotações que representava a contabilidade da cobrança do pedágio.

As investigações continuaram e demonstraram que D. B. T. não havia cessado a sua atividade criminosa, mantendo o mesmo “modus operandi” facilitando o acesso de garimpeiros ao garimpo do Uraricoera e recebendo pagamento em ouro extraído ilegalmente do garimpo.

Após o procedimento policial, D. B.T. foi conduzido à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.