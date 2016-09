Polícia Federal prende foragido da Operação Weak Link em Roraima

A Polícia Federal em Pacaraima/RR prendeu, na noite de ontem, o nacional F S S, que foi investigado e preso na Operação Weak Link, da Polícia Federal, deflagrada em setembro de 2014.

Foi apurado que F S S estava foragido e furtou, no dia 13/09/2016, o veículo Toyota/Corolla GLI, placa HMW-6961, na cidade de Boa Vista/RR, tendo fugido para a Venezuela.

Há notícia de jornal que aponta que F S S está envolvido em crimes recentes em Boa Vista/RR .

Autoridades venezuelanas localizaram o veículo furtado na cidade fronteiriça Santa Elena, na Venezuela, com placas adulteradas. Após contatos e confirmação das autoridades venezuelanas com a Polícia Federal em Pacaraima/RR, F. S. S. retirado compulsoriamente da Venezuela e preso pela Polícia Federal. Em seguida o foragido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Pacaraima, onde foi interrogado sobre o crime de furto do veículo. Foi elucidada a autoria do crime e formalizada a recaptura do réu evadido.

O preso foi encaminhado à PAMC onde está à disposição da Justiça Estadual de Boa Vista para continuidade do cumprimento de pena. O veículo está em poder das autoridades venezuelanas aguardando a retirada pelo proprietário.