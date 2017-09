Polícia Federal prende duas pessoas com quase um quilo de Skunk

A Polícia Federal em Roraima, após receber informações por meio do telefone do plantão, prendeu em flagrante duas pessoas, ambas naturais de Boa Vista, com aproximadamente 1 Kg de Skunk (super maconha).

A abordagem foi realizada na Av. Sebastião Diniz, por volta das 19h30 desta terça-feira, 14, no início da noite, quando W.S. de L. e P. de L.P.C.M. adotaram atitude suspeita ao deixarem o bairro conhecido como Beiral em um veículo VW/GOL em alta velocidade.

Foi encontrado no interior do veículo, dentro de uma mochila, acondicionado em dois tabletes, cerca de um quilograma de Skunk, droga conhecida como a super maconha, devido ao alto teor de THC, princípio ativo da maconha.

W.S. de L. e P. de L.P.C.M. foram presos em flagrante e depois encaminhados à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, onde permanecerão à disposição da Justiça e vão responder pelo crime previsto no Artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Qualquer cidadão pode contribuir com a polícia dando informações por meio do telefone 3621-1500.