Polícia Federal deporta mais 24 venezuelanos na tarde desta terça-feira

A Polícia Federal em Roraima em atuação conjunta com a Polícia MilitarR e Guarda Municipal de Boa Vista, realizou durante toda a terça-feirfa, 4, procedimentos de deportação de estrangeiros que se encontrem com a estada irregular no Brasil, nos termos da Lei do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80).

Durante o período da manhã foram deportados 45 estrangeiros e, à tarde, ocorreu nova deportação de outros 24 estrangeiros, todos com nacionalidade venezuelana, os quais foram flagrados sem documentação regular de estada no Brasil.

Segundo informado pelos estrangeiros deportados eles vieram para Boa Vista no intuito de exercer o comércio de produtos artesanais e atualmente estavam sobrevivendo através de donativos em dinheiro utilizados para comprar alimentos e roupas, os quais eram fornecidos pela população nos semáforos da região central.

Os estrangeiros foram transportados de ônibus até a cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e encaminhados para o país de origem.

O procedimento de deportação está previsto no artigo 98 do Decreto nº 86.715/81 e consiste na retirada do estrangeiro pela Polícia Federal nas hipóteses de entrada ou estada irregular no território nacional.

Até o momento a Polícia Federal já realizou a deportação de 414 venezuelanos.

Qualquer cidadão pode informar sobre a permanência irregular ou atuação ilícita de estrangeiros no Brasil através do telefone do plantão da Polícia Federal (95)3621-1500.