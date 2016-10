Polícia Federal deporta 45 venezuelanos que estavam ilegalmente em Roraima

A Polícia Federal em Roraima, deportou na manhã desta terça-feira, 4, 45 venezuelanos que estavam de forma irregular no Brasil, nos termos da Lei do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80).

Segundo informado pelos estrangeiros deportados eles vieram para Boa Vista no intuito de exercer o comércio de produtos artesanais e atualmente estavam sobrevivendo através de donativos em dinheiro utilizados para comprar alimentos e roupas, os quais eram fornecidos pela população nos semáforos da região central.

Os estrangeiros foram transportados de ônibus até a cidade de Pacaraima, RR, e encaminhados para o país de origem Venezuela.

O procedimento de deportação está previsto no artigo 98 do Decreto nº 86.715/81 e consiste na retirada do estrangeiro pela Polícia Federal nas hipóteses de entrada ou estada irregular no território nacional.

Neste ano de 2016 a Polícia Federal já realizou a deportação de 390 venezuelanos.

Qualquer cidadão pode informar sobre a permanência irregular ou atuação ilícita de estrangeiros no Brasil através do telefone do plantão da Polícia Federal (95)3621-1500.