Polícia Federal deflagra operação para combater falso domicílio eleitoral

A Polícia Federal em Roraima deflagrou às 6h desta quinta-feira, 29, a Operação Falso Domicílio, em Boa Vista, Amajari e Pacaraima. Estão sendo cumpridos 41 Mandados de Condução Coercitiva dos investigados, deferidos pela Justiça Eleitoral após representação em inquérito policial.

Em inquérito policial é investigada a prática criminosa consistente em inscrição eleitoral fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, na modalidade transferência fraudulenta de 41 eleitores com pedido de transferência do domicílio eleitoral para o município de Pacaraima/RR e Amajari/RR.

Foi apurada a apresentação de documentos falsos perante a Justiça Eleitoral, consistentes em comprovantes de endereço dos eleitores investigados para a inscrição eleitoral fraudulenta (artigo 289 do Código Eleitoral), na modalidade transferência fraudulenta, de 41 eleitores. Foi apurado na investigação que esses eleitores investigados não tinham nenhum vínculo com os municípios onde pretendiam votar, tendo indícios de apresentação de documentação falsa para justificar a transferência do domicílio eleitoral.

A operação já conta com o reforço de policiais federais de outros Estados da federação que estão atuando no combate a crimes eleitorais em todos os municípios do Estado de Roraima.

As provas coletadas pelas equipes na operação policial, em interrogatórios simultâneos, permitirão apurar a participação de outros envolvidos: candidatos, coordenadores de campanha ou quaisquer terceiros que atuaram ou foram beneficiados pelo crime investigado de transferência fraudulenta de domicílio eleitoral.