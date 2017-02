Polícia Federal deflagra Operação Libertatem

A Polícia Federal em Roraima deflagrou na manhã desta sexta-feira, 10, a Operação LIBERTATEM com o objetivo de desarticular associação criminosa de investigados que fraudaram processos licitatórios do município de Cantá/RR.

Foram cumpridos 07 mandados de busca e apreensão em empresas e residências e realizadas 03 conduções coercitivas de empresários que se beneficiaram das fraudes nos processos licitatórios.

A primeira fase da Operação Libertatem foi deflagrada em 2015, em atuação da Polícia Federal em inquérito policial e fiscalização da CGU.

A segunda fase ocorreu em 15 de dezembro de 2016 e foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão, 50 conduções coercitivas e 09 afastamentos da função de servidores do alto escalão do Poder Executivo do Cantá/RR, dentre os quais, a ex-prefeita Roseny Cruz. Na ocasião foram apreendidos diversos bens de alto valor e vultosa quantia em dinheiro.

O esquema criminoso decorrente dos desvios de recursos públicos causou irreparáveis prejuízos à saúde e educação no município de Cantá/RR,

O nome Libertatem remete ao termo liberdade em latim, em relação à cessação da submissão da população do município de Cantá/RR à organização criminosa investigada.

As investigações continuam e podem resultar em novas diligências e prisões, após análise do material apreendido.

Qualquer pessoa pode denunciar os crimes investigados através do telefone da Polícia Federal: (95)3621-1500.