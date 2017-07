Polícia Federal apreende 8,4kg de Skunk no aeroporto de Boa Vista

A Polícia Federal em Roraima prendeu em flagrante na tarde desta sexta-feira, 21, o autônomo A. B. da S. N., nascido em 01/08/1995, natural e residente em Recife-PE, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

A abordagem foi realizada no Aeroporto Internacional de Boa Vista, no momento em que A. B. da S. N. se preparava para embarcar no voo com destino a João Pessoa-PB.

Na ação policial foram apreendidos aproximadamente 8,4 Kg de Skunk, que é uma espécie de maconha (Cannabis) com alto teor de THC, distribuídos em uma mala contendo oito invólucros.

O traficante informou que recebeu a droga em Manaus e teria como destino João Pessoa/PB, onde seria entregue a outro traficante para comercialização.

O preso foi encaminhado ao IML para realização de exames e posteriormente à audiência de custódia à disposição da justiça.

Qualquer pessoa pode denunciar tráfico de drogas à Polícia Federal em Roraima através do telefone (95)3621-1500.