Polícia Comunitária: projeto Xadrez na Escola será implantado no Amajari

O projeto Xadrez na Escola é uma das diversas ações da COPCDH (Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos), da Polícia Militar, responsável por programas de prevenção de crimes e combate ao consumo de drogas, em parceria com a sociedade.

Elaborado e implantado no Cantá, em setembro de 2016, pelo soldado Guilherme Lima, com o apoio do tenente Carlos Augusto Morais. As atividades do projeto começaram na Escola José Aureliano da Costa, beneficiando 90 alunos, em horário oposto ao das aulas regulares. Depois, foram expandidas para a Escola Estadual Mário Homem de Melo, na Vila Serra Grande I, atendendo mais de 40 alunos.

O Xadrez na escola será levado agora para a unidade educacional Ovídio Dias, na sede do município de Amajari. Já há 50 alunos inscritos. As aulas serão ministradas pelo soldado Ângelo Rocha e o pelo professor Pyetro Ernst.

“O esporte, além de servir como plataforma de inclusão e ascensão social, pode salvar vidas. Iniciamos o projeto Xadrez na Escola na sede do Cantá. Deu tão certo que se estendeu à Vila Serra Grande I e agora, em menos de um ano, chegamos ao segundo município do Estado. A PM abraçou essa causa e, com a parceria das gestões das escolas contempladas, as expectativas são as melhores possíveis. Se apenas uma vida for salva do nefasto mundo das drogas por meio desse projeto, todo trabalho já valeu a pena”, ressaltou Guilherme Lima.

Com o apoio da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto), o Xadrez na Escola visa a estimular o raciocínio lógico, a coordenação motora fina, melhorar o Quociente de Inteligência, ajudar a prevenir doenças como Alzheimer e Demência, desenvolver a criatividade, melhorar memória, aprendizagem e concentração dos alunos. Além disso, pode ser usado como ferramenta pedagógica dentro e fora das salas de aulas.

Criscione Gama