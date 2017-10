Polícia Civil promove Curso de Atirador de Precisão Policial

Começou nesta segunda-feira, 23, o 1º Curso de Atirador de Precisão Policial, realizado pela PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da Delegacia Geral de Polícia. Ao todo, 20 participantes terão a oportunidade de se qualificar pra atuar em situações de exigem um preparo tático especializado.

Serão 125 horas de aulas, entre teóricas, na APICS (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago) e práticas, no estande de tiros da PCRR, no Distrito Industrial de Boa Vista. O curso tem previsão de término no dia 3 de novembro.

Além de policiais civis, participam do curso, militares da PMRR (Polícia Militar de Roraima) e do Exército, agentes da Polícia Federal, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e policiais do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Amazonas.

A delegada-geral da Polícia Civil de Roraima, Edinéia Chagas, comentou que esta é uma forma de investir na qualificação dos profissionais. “Isso para que eles possam ir às ruas e desempenhar um trabalho com segurança. Ter uma polícia especializada é de suma importância para Roraima, por isso abrimos oportunidade para as demais instituições de segurança participarem desta capacitação”, disse.

Instrutor

O instrutor do curso é o subtenente Daniel Rocca, chefe da Unidade de Atiradores de Precisão do Bope (Batalhão de Operações Especiais) da PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro). Em mais de 17 anos de carreira, participou ativamente contra rebeliões de presídios, ações hostis de resgate de reféns, combates em áreas de conflito, e outras missões operacionais.

“Na prática, os atiradores têm atuação direta em diversas situações, entre elas o gerenciamento de crises, como em sequestros com refém, observações urbanas e prestando apoio a equipes táticas em missões, e apoio a equipes executando mandados de busca. Nosso objetivo aqui em Roraima é multiplicar a capacitação sobre a função principal do atirador que é de salvar vidas e não tirar vidas”, explicou Daniel Rocca.