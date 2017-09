Polícia Civil: governo deve realizar concurso em 2018

A governadora Suely Campos reafirmou neste sábado, 23, durante a solenidade de inauguração da sede administrativa do Sindpol (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Roraima), localizada no bairro Jóquei Clube, que o governo estuda a possibilidade de realização de concurso público para a categoria em 2018, com a finalidade de contratar cerca de 400 novos policiais civis.

“A nossa Polícia Civil tem um quadro deficitário, precisamos avançar em nossa área de atuação em todo o Estado”, afirmou a governadora em seu discurso durante a cerimônia, que contou com as presenças da secretária-adjunta de Segurança Pública, Haydée Magalhães, do presidente do Sindpol, José Nilton, do presidente da Feipol (Federação Interestadual dos Policiais Civis da Região Norte), Itamir Lima, além de sindicalizados e seus familiares.

Ela destacou também que os pleitos da Polícia Civil avançaram em sua gestão, embora ainda falte muito para alcançar. “Quero dizer que vocês têm uma aliada. Se não fizemos mais foi por causa das nossas limitações, sobretudo, orçamentárias, mas a Polícia Civil está percorrendo o caminho de credibilidade e confiança da população”, disse.

Ao lembrar que, desde 2003, data do último concurso, não houve acréscimo no quadro de profissionais da Polícia Civil, o presidente do Sindpol, José Newton, recebeu, com entusiasmo, a notícia transmitida pela governadora. “São 13 anos sem concurso e nosso material humano está defasado. Então, é com muita alegria que recebemos a notícia de concurso público para a Polícia Civil. Será um gás para nossa instituição, a fim de que possamos, cada vez mais, cumprir com excelência nosso papel que é defender a sociedade”, ressaltou.

Sobre a nova sede do Sindpol, José Newton, destacou tratar-se da realização de um planejamento idealizado há muito tempo. “É a concretização do nosso objetivo. Ter a sede própria para receber os filiados e seus familiares aqui. Isso é motivo de muita alegria”, afirmou.

O prédio tem mil metros quadrados que comportam, além da administração, salão de mais de 460 metros quadrados para a realização de assembleias e de eventos. A estrutura inclui também dois alojamentos, masculino e feminino, para abrigar agentes que vêm do interior realizar diligências na Capital e também policiais vindos de outras unidades da Federação.

José Newton ressaltou que, em um segundo momento, será construída a sede social, que vai abrigar piscinas, playground, campos de futebol e um estande para treinamento de tiro.

O presidente da Feipol, Itamir Lima, que veio a Roraima especialmente para participar da inauguração da sede do Sindpol, elogiou a atuação do Sindicato e a estrutura do prédio. “Como representante dos policiais civis da região Norte e das entidades que são filiadas à nossa Federação, parabenizo pelo espaço. O Sindpol é um sindicato jovem, mas com uma estrutura que não se vê em muitos estados que têm sindicatos há décadas”, disse.

O policial civil João Veloso demonstrou contentamento com a nova sede. “É uma satisfação imensa, há muito tempo vínhamos buscando um prédio nosso. Graças a Deus, com o empenho dessa diretoria, conseguimos obter esse espaço maravilhoso”, afirmou.

Avanços na atual gestão

Entre ações que beneficiam o sistema de segurança pública e mais diretamente a Polícia Civil realizadas na gestão da governadora Suely Campos, estão: a inauguração do 3° Distrito Policial, no aniversário de 13 anos da Polícia Civil, promoção, em janeiro deste ano, de 754 policiais civis de todas as categorias, prorrogação de convênios para reaparelhamento das polícias Civil e Militar, no valor de R$6 milhões.

Além disso, foram anunciados concurso público em 2018 e reformulação de projetos de lei tratando da aposentadoria especial de servidores da Polícia Civil e a antecipação da promoção de todas as categorias de 2023 para 2019.

Houve ainda aquisição de equipamentos novos, entre os quais, computadores, mesas, cadeiras e impressoras.

Vânia Coelho