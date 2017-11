Polícia Civil forma mais uma turma nesta sexta-feira

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) encerra nesta sexta-feira, 24, as atividades da 15ª turma do curso de Progressão e Área de Risco – CPAR. A solenidade de encerramento vai ser realizada na APICS (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago), a partir das 9 horas.

O curso teve 40 horas/aula e com objetivo de aperfeiçoar a atuação dos policiais em situações de risco com técnicas de abordagem pessoas e veículos.

De acordo com o instrutor do curso, o comissário de polícia do Rio de Janeiro Filipe Leal, foram trabalhados procedimentos com algemas e tiro, acentuando o sentido de percepção nas ações policiais. Só em 2017, foram qualificados 250 policiais civis. Com isso, mais de 70% do efetivo da Polícia Civil já foi capacitada.

“Trabalho com o CPAR desde 1995 no Rio de Janeiro, um lugar que vive um cenário de crises constantes na segurança. Em Roraima, há situações de conflitos semelhantes em virtude das fronteiras e do crime organizado que tem se instalado na região e quem trabalha na rua, fazendo abordagens, entrando nas casas e investigando casos, precisa estar preparado, pois cuida de si mesmo e também da sociedade”, disse.

Nesta última turma, grande parte das participantes era do sexo feminino. Um delas, a agente de polícia Suneire Araújo, destacou que a oportunidade aprimorar as técnicas policiais é excelente.

“Para mim esta é uma grande oportunidade. Sabemos que precisamos sempre buscar qualificação para podermos prestar um serviço melhor para a sociedade”, comentou.