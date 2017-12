Polícia Civil conclui inquérito e afirma que gravidez era somente de um bebê

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 22, a delegada Jaira Farias, titular do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente – NPCA – e responsável pelo caso da mãe que dizia estar esperando gêmeos e que só nasceu uma criança no dia 18 de novembro de 2017, na Maternidade Nossa Senhora de Nazaré, esclareceu que durante as investigações do inquérito policial, não foi comprovada a gestação gemelar da dona de casa, Ivana Figueiredo de 40 anos.

Segundo a delegada, toda equipe médica, enfermeiros e técnicos que participaram do parto, foram ouvidos, e todos foram unânimes em declarar que só havia apenas uma criança. “Foi constatado nas investigações que não houve gestação gemelar, mas sim, vários erros em três dos exames realizados na rede pública e privada, pela dona de casa Ivana Figueirêdo de 40 anos”, disse a delegada.

A perícia dos exames de ultrassonografias feita no Instituto Médico Legal – IML – também comprovou que só havia um feto.

Para o médico Legista, Murilo Moraes, responsável pela perícia, os vários aspectos e dificuldades desde as experiências dos profissionais que realizaram os exames, até a falta de clareza das imagens e a possibilidade de erros do próprio exame, não comprovam definitivamente que a paciente estaria grávida de gêmeos. E que se houve erro médico durante a realização dos exames, cabe ao Conselho Regional de Medicina – CRM – aplicar as punições administrativas aos responsáveis, já que não foi comprovado crime durante o inquérito policial.