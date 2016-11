Poeta Zanny Adairalba lança livro ‘Movimentos Inexatos’ na sexta-feira

A poeta e compositora Zanny Adairalba lança nesta sexta-feira, 25, seu novo livro de poemas. Intitulada “Movimentos Inexatos”, a obra é prefaciada pelo teatrólogo carioca Caique Botkay e composta por 28 poesias que abordam desencontros, saudades, paixões, e outras emoções.

O coquetel de lançamento será realizado no Sesc Mecejana, a partir das 19h, marcando o retorno das atividades desenvolvidas pelo projeto Café com Letras, uma ação do Sesc-RR.

A publicação do livro foi custeada por uma campanha de financiamento colaborativo realizada entre os meses de janeiro e abril de 2016. Também conta com o patrocínio da Livraria Saber, Instituto Boa Vista de Música, Grupo Folclórico Zé Monteirão, Blog Raphaela Queiroz e do empresário Marcelo Lopes além do apoio do Sesc-RR, Coletivo Caimbé, do qual é uma das articuladoras, e da Biosphere Records.

Durante o Café com Letras será realizada a entrega dos exemplares encomendados através de pré-venda, assim como a comercialização, no valor de R$ 20,00 a unidade, para aqueles que desejarem adquirir a obra. Também haverá performances com a poeta Adília Quintelas, o ator Anderson Souza, as musicistas Laura Gomes e Camila Freitas e o cantor Cláudio Moura.

“Esta publicação marca um momento especial na minha carreira, pois alcançou um quantitativo de 200 exemplares comercializados antes de sua publicação (através de pré-venda pela internet), com a colaboração de pessoas residentes em diversos estados. São amigos, familiares e leitores conhecidos e desconhecidos que confiam no meu trabalho. Isto é realmente gratificante e traz aquele gostinho de alegria compartilhada”, relata a poeta Zanny Adairalba.

O Café com Letras busca proporcionar encontros culturais que reúnam intelectuais, escritores, filósofos, declamadores e observadores para conhecer, adquirir ou simplesmente conversar sobre livros e literatura.

A autora

Zanny Adairalba é poeta e compositora desde a infância e acumula em seu currículo diversos prêmios literários e musicais. É autora das obras “Palavras em preto e branco”, “Micropoemas”, “Repoetizando”, “Carrossel Agalopado”, “PoesiaZinha” e “Pétala de despedidas”, além de 15 cordéis que abordam temas variados.

Em setembro deste ano, integrou a lista dos 30 autores brasileiros selecionados na chamada-convite do projeto de publicação Sementes Líricas, da editora Literacidade, com a obra Pétala de despedidas.

Em junho do mesmo ano, teve seu livro de poesias infantis “PoesiaZinha” publicado com apoio de pais e professores do 3º ano do Colégio Claretiano.

Em 2015, recebeu o 1º Lugar no Concurso Internacional de Dramaturgia Feminina do projeto La Escritura de la diferencia, da Espanha – Edição Brasil, com a peça “Chegança – O cordel do bem-querer”, uma comédia romântica dirigida ao público infanto-juvenil.

Zanny é ativista cultural e uma das fundadoras do Coletivo Caimbé, grupo roraimense criado em 2009 com a intenção de desenvolver ações com foco no incentivo à leitura e à literatura.

Serviço

O que: Lançamento do livro Movimentos Inexatos, de Zanny Adairalba

Quando: Sexta-feira, 25 de novembro, às 19h

Onde: Sesc Mecejana

POEMAS DO LIVRO MOVIMENTOS INEXATOS

Bagunça nosso mundo, meu amor

Devolve ao chão nossos lençóis e travesseiros

Rasga-nos as roupas numa fúria insana

De olhares e deleites que jamais serão citados

——————————

Bagunça nosso mundo, meu amor

Derrama vinho nas arestas dos segredos

Desatinado, desmontado ao próprio medo

Entrega-te atrevido à língua-fúria que nos basta (…)

——————————

Trecho do poema Balaio de gato

(…)

Ouves?

Sim… Ouves sim

Os gritos de meus silêncios

Eis a parte que me cabe

Neste oceano de sombras

Espalhadas pela face do tempo

Eis o tempo. O vazio

Eis-me aqui, sombrio

Esquivando-me. Defendendo-me

Ancorando-me por vezes

Mas, sobretudo

Sobretudo (Sobre tudo)

Sobrevivendo. Sobrevivente

Caça e caçador (…)

Trecho do poema Movimentos Inexatos

——————————

(…)

E ao olhar para o céu

Contemplamos as estrelas

E ao contemplar as estrelas

Desejamos desvendá-las

E ao tentar desvendá-las

Perdemo-nos em misteriosos encantos

E assim

Sem querer voltar

Tornamo-nos poesia (…)

Trecho do poema Desejos e imortalidades

Edgar Borges