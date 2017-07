Poeta de Roraima participa de programa da Rádio Nacional de Brasília

O poeta e escritor roraimense Aldenor Pimentel se apresentou no programa Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília AM, no sábado, 1º. O programa transmitiu a 12ª edição do Sarau Nacional Banca de Poetas, diretamente do Parque Ambiental do Bosque, em São Sebastião (DF), e também foi transmitido ao vivo, via rede social, pelo portal Gama Cidadão.

Na oportunidade, Pimentel declamou o poema Sem Razão, de autoria própria, e também O Sonho do Xamã, do poeta Eliakin Rufino. O programa também teve a participação do músico Ian Wapichana, da banda U.N.B.I. (União de Negros, Brancos e Indígenas). No mesmo dia, Aldenor Pimentel se apresentou ainda no sarau Só o Caroço, realizado pelo coletivo Avá, no espaço cultural Ubuntu, no Recanto das Emas (DF).

Revista Brasil é uma produção das Rádios EBC e vai ao ar, de segunda a sábado, às 8 horas, na Rádio Nacional AM Brasília, em rede com as rádios Nacional da Amazônia, do Rio de Janeiro e do Alto Solimões. Em Boa Vista, a programação da Rádio Nacional de Brasília é retransmitida pela Rádio Universitária FM 95,9.

Apresentado por Valter Lima, José Garcia Caianno e Luiz Felipe Vitelli, o programa transmite ao vivo a Banca de Poetas, uma vez por mês, diretamente de praças, parques e outros espaços públicos de Brasília e do entorno da capital federal. A transmissão internacional teve participação de ouvintes de outros países, como o Japão, e da etnia macuxi, de Roraima.

Aldenor Pimentel é natural de Boa Vista (RR). Jornalista, poeta e escritor, é autor da obra Deus para Presidência, lançada em 2015, e recebeu mais de 30 prêmios e menções honrosas em concursos literários nacionais e internacionais. O seu poema Sem Razão está na exposição Poesia Agora, que fica até 6 de agosto na Caixa Cultural Rio de Janeiro. Para ler este e outros textos literários do poeta e escritor roraimense, basta acessar o blog O Estado da Arte de Aldenor Pimentel: artedealdenorpimentel.blogspot.com.br/2016/01/sem-razao.html.

A edição integral do programa pode ser acessado em: www.facebook.com/gamacidadao/videos/1217862051652791 e www.facebook.com/gamacidadao/videos/1217920044980325.