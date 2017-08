Poder Legislativo inaugura núcleo permanente em Bonfim

A atuação do Poder Legislativo em Roraima foi ampliada com a inauguração nesta quarta-feira, dia 16, de um núcleo permanente no município de Bonfim, situado a 124 quilômetros de Boa Vista. No prédio inaugurado pelo presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD), vão funcionar os programas Abrindo Caminhos e Escola do Legislativo, além do Procon Assembleia e do Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher).

No Núcleo Avançado da Assembleia em Bonfim, os moradores poderão se inscrever para aulas de inglês, espanhol e informática e para modalidades esportivas de handebol, atletismo, jiu-jitsu, futebol e ginástica rítmica. Além de Bonfim, o município de Alto Alegre também possui um núcleo da Assembleia Legislativa desde o mês de maio.

O prefeito de Bonfim, Joner Chagas (PRTB), classificou a inauguração como uma conquista para a população e para o município. “Essa iniciativa da Assembleia vai beneficiar muitos jovens, tirando eles da ociosidade e agora têm uma grande oportunidade de se prepararem para um futuro melhor”, disse, comentando que os atendimentos terão que ser ampliados. “Vamos auxiliar cedendo quadras e espaços públicos para que a Assembleia possa desenvolver esse trabalho. Em nome do povo de Bonfim agradeço ao presidente Jalser Renier e ao deputado Coronel Chagas por nos proporcionar essa iniciativa”.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Coronel Chagas (PRTB), destacou o fato de a Assembleia estar se aproximando mais da população nessa atual Legislatura. “Na gestão do deputado Jalser foram preparados técnicos, criados programas e temos resultados excelentes e ainda ensinamos como se faz um trabalho com seriedade e responsabilidade. O cidadão bonfinense deve aproveitar essa chance e se capacitar e se qualificar para o mercado de trabalho, por meio dos cursos da área educacional”, ressaltou, comentando que no esporte é possível que sejam revelados talentos nas diversas modalidades esportivas, que poderão representar Bonfim, Roraima e até mesmo o Brasil. “Temos que acreditar nessa juventude”, frisou.

Para o deputado George Melo (PSDC) é importante esse trabalho de integração promovido pela Assembleia. “O presidente Jalser tem enxergado na inclusão social um grande instrumento para tornar as pessoas iguais, principalmente no quesito educacional. A população daqui terá um novo rumo, poderão vislumbrar um futuro melhor por meio dos cursos preparatórios para o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] e vestibular. Qual pai num sonha com um filho numa universidade?”.

A educação tem que ser levada a sério. Talvez um adulto não consiga mudar o mundo, mas os nossos jovens podem fazer a diferença no futuro, promovendo melhorias na qualidade de vida de uma nação. Com essa afirmação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), ressaltou as oportunidades na área de educação que estão sendo ofertadas na unidade do Poder Legislativo naquela localidade.

“Educação não tem preço e temos que investir nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Estamos trazendo esperança para essa juventude e para pais e mães que almejam um futuro digno para seus filhos”, afirmou o presidente.

Ele assinou um termo de cooperação técnica com o município de Bonfim, para possibilitar a realização de atividades dos programas permanentes, por meio do Núcleo Avançado que fica localizado na rua Aluizio de Menezes, nº 717 – Centro.

Edilson Rodrigues e Élissan Paula Rodrigues