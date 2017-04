Poder Judiciário de RR realiza primeiro júri totalmente eletrônico

O Poder Judiciário do Estado de Roraima, por meio da 2ª Vara do Tribunal do Júri, realizou nesta segunda-feira, 3, o primeiro júri totalmente eletrônico com processos digitalizados pelo sistema Projudi. Durante o julgamento, os jurados receberam tablet’s adquiridos pelo TJRR para acompanhamento processual. A partir de agora, não será mais necessário imprimir os processos, gerando economia e tornando mais ágil a realização dos julgamentos.

A digitalização dos processos físicos criminais teve início em agosto do ano passado e está em fase de conclusão na capital. Durante o mês de abril, as comarcas do interior serão visitadas para dar início à digitalização de processos do interior. A meta do Tribunal de Justiça é deixar todo acervo do Tribunal 100% digital.

Conforme o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Breno Coutinho, a digitalização dos processos é um benefício não só para o Tribunal, com a economia de gastos e celeridade processual, mas também aos jurados que podem acompanhar o andamento do júri pelos tablet’s, bem como à sociedade em geral, que terá uma resposta mais rápida acerca do resultado desses julgamentos.

Nessa terça-feira, 4, está ocorrendo outro júri eletrônico, desta vez pela 1ª Vara do Júri.