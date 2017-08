Poder Judiciário capacita conselheiros tutelares na área da infância e juventude

A Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), em parceria com a 1ª Vara da Infância e da Juventude (1ª VIJ) e a Associação dos Conselheiros Tutelares de Roraima (ACETERR) estão promovendo uma capacitação aos conselheiros tutelares do Estado. Cerca de 80 conselheiros participam do curso que ocorre durante todo o dia de hoje (24), na sede administrativa do Tribunal de Justiça de Roraima, localizada na avenida cap. Ene Garcez, 1696, São Francisco. A presidente do TJRR, desembargadora Elaine Bianchi, esteve na abertura do evento.

O encontro aborda as temáticas de adoção, guarda e alienação parental, com o objetivo de dirimir dúvidas e sanar as principais dificuldades apresentadas pelos conselheiros tutelares no qual, estabelece um padrão de atendimento em consonância com a legislação pertinente. Além disso, o encontro tem o intuito de possibilitar que as intervenções técnicas se tornem mais eficazes contribuindo para a celeridade do processo, quando for o caso, e ainda, discutir alternativas de atuação que favoreçam o trabalho preventivo à violação dos direitos da população infantojuvenil.

A juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro foi a primeira a conversar com os conselheiros sobre o tema alienação parental. A magistrada falou que o tipo de abordagem feita com a criança e o adolescente, precisa ser muito criteriosa. O Poder Judiciário dispõe da Sala de Depoimento Especial na comarca de Boa Vista que deve ser implantada em todas as comarcas do interior.

Conforme o juiz da Vara da Infância e Juventude e coordenador da CIJ, Parima Veras, esse encontro está ocorrendo a pedido da própria associação de conselheiros tutelares, pela necessidade de esclarecer dúvidas referentes a situações cotidianas relacionadas ao trabalho deles.

“Ainda existem dúvidas dos conselheiros em relação a esses temas. Hoje em dia é muito comum os pais entrarem em conflito e acusar o outro de alienação parental. Eles querem compreender isso melhor, além da diferenciação dos atendimentos relacionados à guarda e adoção” afirmou.

As palestras seguem pela manhã com o defensor público Francisco Francelino Sousa que abordará o tema “Adoção” e com o juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude e também coordenador da infância e da juventude, Parima Dias Veras, que falará sobre “Guarda”.

No horário da tarde, os participantes serão divididos em grupos, com discussões sobre os conceitos de Alienação Parental, Adoção e Guarda e em seguida, formulando questões sobre dúvidas que necessitem ser esclarecidas, as quais serão apresentadas aos palestrantes, no mesmo local a partir das 15h30. O encerramento do evento está previsto para 17h30.