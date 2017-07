Pneus: empresa responsável começa fazer a coleta no Ecoponto de Boa Vista

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio e a Associação Reclicanip, empresa responsável pela coleta e destinação de pneus inservíveis no país de fabricação nacionais, fizeram um acordo para que os pneus depositados no Ecoponto em Boa Vista fossem retirados. A empresa é vinculada à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) e não estava cumprindo com suas obrigações quanto ao recolhimento de pneus no município.

Por sua vez, a Reciclanip havia contratado a empresa Rio Limpo para fazer a coleta em Boa Vista, transporte e destinação final dos pneus, o que não vinha ocorrendo. A prefeitura cedeu o local, o chamado Ecoponto, por meio de um convênio feito na gestão anterior à prefeita Teresa Surita.

A intenção era que a empresa pudesse fazer a coleta de pneus apenas em um lugar e a população não fizesse o descarte em locais inapropriados, como: ruas, rio, igarapés, terrenos baldios, áreas de preservação ambiental, área de preservação permanente, entre outros.

“Demos um prazo de 15 dias para que a empresa tome todas as providências cabíveis, caso contrário, vamos autuá-la e aplicar uma multa”, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Daniel Peixoto.

Uma nova empresa designada pela Reciclanip, nesta quinta-feira, 6, já iniciou o processo de retirada dos pneus que já se encontram no Ecoponto. Os pneus serão levados para Manaus, de onde serão destinados à reciclagem.

