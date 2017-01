PMRR reforça ações ostensivas e repressivas na capital e municípios

Nos últimos dias, a PMRR (Polícia Militar de Roraima) reforçou as ações de policiamento ostensivo realizadas em Boa Vista e nos municípios do interior do Estado. O Comandante Geral da PMRR, coronel Dagoberto Gonçalves, destacou que diante dos fatos ocorridos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, tanto o monitoramento quanto operações têm sido intensificados.

“Temos realizado operações pontuais nos chamados ‘pontos quentes’, que são bairros e logradouros de maior incidência de ocorrências. Dobramos o efetivo do policiamento repressivo com mais equipes especializadas da Força Tática nas ruas e estamos presentes também no reforço ao sistema prisional, apoiando a SEJUC. Mesmo com os acontecimentos na PAMC, nenhum reeducando fugiu. Nosso monitoramento mostra que os índices de ocorrências estão estáveis, inclusive alguns demonstram diminuição nesse início de ano, como os roubos e furtos”, disse.

Dagoberto ressalta que o policiamento na divisa com o Estado do Amazonas também recebeu reforço. “O destacamento do Jundiá foi reforçado com viaturas da Força Tática de Rorainópolis. Temos nos desdobrado desde então para intensificar a fiscalização e revista em todos os veículos para impedir que algum fugitivo tente entrar no Estado. Até o momento não temos registro de nenhum foragido do Amazonas em Roraima”.

Bope

O Batalhão de Operações Policiais Especiais da PMRR adentrou a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, com a missão de conter a rebelião na unidade. A unidade especializada restabeleceu a ordem e promoveu a segurança dos peritos e agentes penitenciários, que fizeram a retirada dos cadáveres e a contagem dos reeducandos de todo o presídio.

Os policiais que compõem as equipes são especializados em Operações Especiais, Canil e Força Tática e atuam em sistema de prontidão para quaisquer eventualidades para prestar apoio às equipes da Sejuc e da própria PM que atuam na segurança de estabelecimentos prisionais.

CPC

O policiamento ostensivo foi reforçado por equipes de Força Tática e Canil, além de equipes de reforço nos corredores comerciais e bancários. O comandante do Comando de Policiamento da Capital, tenente coronel Roberto Macedo, orienta que apesar desse reforço no policiamento ostensivo, os cidadãos devem adotar uma conduta defensiva, estando sempre atentos a situações suspeitas.

“Orientamos a população a ajudar o trabalho da Polícia Militar. Evite exibir aparelhos celulares em locais ermos como pontos de ônibus ou mesmo caminhando pelas ruas com pouco movimento. Tranque portas e portões de residências e em caso de atitudes ou situações suspeitas acione imediatamente a Polícia Militar pelo 190”, finalizou.

Deisy Lamazon