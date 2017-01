PMRR contrata professores, instrutores e monitores para Curso de Formação de Soldados

O edital do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de instrutores, professores e monitores, civis e militares, foi publicado e está disponível no portal da PMRR (Polícia Militar de Roraima), no endereço www.pm.rr.gov.br. Os aprovados vão ministrar as disciplinas teóricas e práticas para o CFSD (Curso de Formação de Soldados) 2016.1.

As inscrições estão disponíveis a partir do dia 20 de janeiro no Quartel do Comando Geral da PMRR, mas os interessados já podem acessar o edital para providenciar a documentação necessária.

Serão selecionados três candidatos para cada uma das 26 disciplinas do curso. Os aprovados serão convocados confirme a necessidade. A carga horária de cada matéria varia entre 15 e 80 horas, sendo o valor da hora aula de R$ 60 para professores e instrutores e R$ 30 para monitores. Cada candidato poderá se inscrever para lecionar no máximo duas disciplinas.

Etapas

O processo seletivo será feito em duas etapas. A primeira será a análise curricular dos candidatos por meio de prova de títulos. Na segunda etapa o candidato apresentará uma aula teórica dentro da ementa da disciplina para a qual foi aprovado. A previsão é que o resultado final seja publicado no dia 03 de março de 2017.

“Esperamos que os selecionados se dediquem em levar conhecimentos teóricos e práticos de altíssima qualidade para os nossos futuros policiais militares e que os alunos possam sanar todas as dúvidas e aproveitar ao máximo a presença destes profissionais”, declarou o diretor de Ensino e Pesquisa, major Idelson de Oliveira Gomes.

Os interessados devem comparecer à sala da Diretoria de Ensino e Pesquisa, localizada no Quartel do Comando Geral da PMRR, na Avenida Ene garcez, 1769, Mecejana, no horário das 8h às 13h portando os documentos previstos no edital juntamente com o Currículo, cópias e originais dos títulos usados para avaliação.

Oscar Borges