PMRR abre inscrições para a contratação temporária de professores e instrutores

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de professores e instrutores do Curso de Especialização em Segurança Pública para Aperfeiçoamento de Oficiais. O prazo para a inscrição inicia nesta quinta-feira, 3, e se estenderá até o dia 17 de agosto. São sete vagas destinadas a oficiais superiores, com titulação mínima de mestre ou formação militar equivalente. A remuneração é de R$ 60 por hora de aula.

As inscrições devem ser efetuadas das 8h às 13h, no Quartel do Comando Geral da PMRR. No ato, os candidatos devem apresentar cópias acompanhadas dos originais da Carteira de Identidade, Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral, Comprovante de Residência, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais e Currículo atualizado e comprovado.

As disciplinas a serem ministradas são: Contratos, Convênios e Licitações; Construção e Monitoramento de Indicadores; Processo Decisório Tático-Operacional em Defesa Social; Sistema de Comando de Incidente; Doutrina de Polícia Ostensiva; Gestão de Operações Policiais; e Técnicas de Análise Criminal. Todas as disciplinas possuem carga horária de 20 horas.

O Curso de Curso de Especialização em Segurança Pública para Aperfeiçoamento de Oficiais será ministrado no NUPEPA (Núcleo de Pesquisas Eleitorais da Amazônia), da UFRR (Universidade Federal de Roraima) e na APICS (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago).

O edital, a ficha de inscrição e mais informações estão disponíveis no site da PMRR (http://www.pm.rr.gov.br). Os resultados das etapas do processo seletivo serão divulgados na mesma página conforme o calendário.