PMDB volta a se chamar MDB em convenção nacional

Em convenção nacional extraordinária, realizada nesta terça-feira, 19, o PMDB voltou a se chamar MDB. De acordo com o presidente da legenda, o senador Romero Jucá (RR), o retorno ao nome antigo “não é a volta ao passado, mas um passo gigante para o futuro de transformação”.

Romero Jucá abriu o evento fazendo um discurso de renovação do partido e da importância dele para o País. ” Em meio século, as principais conquistas do Brasil tiveram o MDB e o PMDB como protagonistas e mudaram o Brasil.

“Seguimos com um novo movimento, agora na luta pelo direito à liberdade econômica e prosperidade. Isso significa que o brasileiro tem que ter direito a prosperar, a sonhar e realizar seus sonhos. É o momento também do nosso partido defender novas causas e bandeiras, um Estado mais enxuto, a máquina pública funcionando com maior eficiência. É hora de criarmos novas metas, incluir nossa juventude, as mulheres e fomentar o surgimento de novos líderes”, disse.

Além da mudança para MDB, a convenção do partido aprovou adequações do estatuto à legislação eleitoral.

Uma nova convenção nacional está prevista para acontecer em março de 2018, onde serão discutidas mudanças no estatuto e no programa partidário.