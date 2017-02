PMDB realiza primeiro encontro de políticas públicas com prefeitos de Roraima

O PMDB e a Fundação Ulysses Guimarães realizaram nessa sexta-feira, 17, em Rorainópolis, o l Encontro Técnico de Políticas Públicas de Roraima. O presidente Nacional do PMDB, senador Romero Jucá, abriu os trabalhos e foi o mediador do evento que reuniu dez prefeitos do interior do Estado e o vice- presidente do Incra, Jorge Tadeu e representantes de dez órgãos federais.

“Tratamos de assuntos importantes para a população como questão da energia, regularização fundiária, políticas da agricultura familiar, produção. São muitas ações que pretendemos fazer em parceria com os órgãos federais e prefeitos. Tenho certeza que o resultado vai surgir em pouco tempo, vamos potencializar ações para melhorar a condição da vida da população”, afirmou Jucá.

Foram tratados assuntos como regularização fundiária, emancipação dos projetos de assentamos, iluminação pública, asfaltamento, licenciamento ambiental, recuperação de estradas, vicinais, pontes e enquadramento dos servidores dos ex-território.

Participaram do encontro os prefeitos de Rorainópolis Leandro Pereira, Socorro Guerra de Caracaraí, Pedro Henrique de Alto Alegre, Argilson Martins de Caroebe, Marcelo Jorge de São João da Baliza, James Batista de São Luiz, Eronildes Gomes de Mucajaí, Vera Lúcia do Amajari, Juliano Torquato de Pacaraima, além de Jairo Ribeiro, prefeito eleito de Iracema.

O presidente da Associação dos Prefeitos do Estado de Roraima (AMR), James Batista, elogiou a iniciativa do Encontro. “Foi um momento pertinente para os prefeitos que se depararam com problemas reais em todos os municípios. Encontramos as respostas que estávamos procurando e agora temos certeza que com o apoio do senador Jucá vamos conseguir superar essas dificuldades”, disse Batista.

Para a presidente estadual de FUG, Cristina Leite, a Fundação está empenhada em contribuir com os gestores na elaboração de políticas que vão atender e melhorar a gestão nos municípios. “Nossa missão é incentivar o debate sobre os vários aspectos da formação política da sociedade”, afirmou Cristina.