PMDB filia senador Fernando Bezerra de Pernambuco

O senador Fernando Bezerra Coelho filiou-se ao PMDB na manhã desta terça-feira, 6, na presidência do partido na Câmara dos Deputados. O senador deixou o PSB.

O ato de filiação foi coordenado pelo presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá e contou com a presença do senador Armando Monteiro Neto (PTB) e do ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB). Também com a presença do alto escalão do PMDB como o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o ministro-chefe da Secretaria da Presidência, Moreira Franco, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Do PSB, estavam o ministro de Minas e Energia, Fernando Filho – filho do senador Fernando Bezerra – o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o deputado federal João Fernando Coutinho; todos dissidentes.

Assim como o pai, o ministro de Minas e Energia deve migrar para o PMDB. Fernando Coelho Filho possui mandato de deputado e vai esperar o prazo chamado de “janela partidária” para que a troca de partido possa ser legalmente feita.

O senador Fernando Bezerra disse estar muito feliz com a sua decisão e relembrou o período em que já foi filiado ao partido. “Volto ao PMDB, partido que militei por mais de 11 anos, sobretudo em um momento muito importante da vida nacional, que foi o momento da Constituinte, onde se produziu importantes mudanças para o povo brasileiro. Agora retornar também em um momento importante do Brasil, o Brasil enfrentando uma crise política, econômica, ética evidente que o PMDB pela história que carrega será também responsável por apresentar caminhos, alternativas, propostas para que a gente possa superar essa crise “, disse em seu discurso. O senador é pai ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho.

Romero Jucá, disse que o PMDB pernambucano terá candidato próprio em 2018, e que o senador Fernando Bezerra será candidato a governador. “ Começamos com Pernambuco mas vamos anunciar nomes em vários Estados. O PMDB terá candidatos fortes nos estados e fará coligações fortes”.