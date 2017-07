PMDB fecha questão para rejeitar denúncia contra Michel Temer

A Executiva do PMDB decidiu nesta quarta-feira, 12, em reunião em Brasília, fechar questão para rejeitar a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente da República, Michel Temer. A decisão torna obrigatório o voto contrário de todos os deputados peemedebistas, seja na votação pela admissibilidade da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), seja na deliberação em Plenário sobre a abertura de processo contra o presidente.

O presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR), informou que a decisão foi aprovada por unanimidade. O parlamentar que descumprir a decisão, sofrerá suspensão liminar por 90 dias de suas funções partidárias, tais como cargos em comissões, na bancada do Partido e nos diretórios do PMDB.

“Temos de ter clareza em nossas posições. Nós podemos não ter todos, mas temos de ter a unidade dos que estão conosco”, afirmou Romero Jucá, ao anunciar a decisão. Segundo ele, o relatório apresentado pelo deputado Sérgio Zveiter (RJ) “não guarda proporcionalidade e juridicidade”.

O presidente do PMDB informou que os deputados que descumprirem a decisão da Executiva serão enquadrados no que dispõe o Estatuto do Partido, no Capítulo III, que trata dos Direitos e Deveres e da Disciplina Partidária, Artigo 10, incisos I, II e V; além de todos os incisos e parágrafos do artigo 11. Também foi referenciado o disposto no Capítulo 5, Das Comissões de Ética e Disciplina, artigo 45, parágrafo 1º; e o Capítulo 6, Das Bancadas Parlamentares, artigo 49, parágrafo único.

“Quem vai decidir sobre a pena é o Conselho de Ética”, destacou Romero Jucá, lembrando que esses dispositivos prescrevem penas que vão desde a suspensão até a expulsão. Entretanto, a suspensão por 90 dias das funções será em caráter liminar, até que as decisões sejam tomadas de forma definitiva. “Aquele que descumprir a decisão, será afastado e substituído pelo líder do Partido na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP)”, afirmou o presidente do PMDB.