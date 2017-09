PMDB do Acre ganha reforço de Marcio Bittar

O PMDB do Acre realizou uma grande festa nesta sexta-feira, 15, para oficializar o retorno de Marcio Bittar à sigla. Ele é pré-candidato do partido ao senado.

A filiação, que tem amplo apoio popular, foi referendeda pelo presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá.

“Marcio volta com toda a bagagem que conquistou durante esses anos de atuação política. Ele vem somar ao PMDB no momento em que o Brasil precisa de melhores candidatos. Nós queremos uma política que melhore a vida das pessoas e que gera competitividade para os Estados, por isso, estamos unidos na reconstrução do Acre”, afirmou o senador.

Para o presidente da sigla no Estado, o deputado federal Flaviano Melo, as novas adesões ao partido, incluindo a filiação de Bittar, são fundamentais para fortalecer o bloco de oposição.

“O PMDB sempre apoiou o Marcio em suas candidaturas e agora, recebemos ele de volta ao partido, trazendo a experiência e novas adesões ao nosso trabalho. Hoje, o PMDB é o único partido do Acre devidamente organizado, em todos os seus diretórios”.

No Acre o PMDB, é representado por seis prefeitos, 32 vereadores, dois deputados federais e dois estaduais, somando a sigla de maior representatividade local.

“Estou muito feliz de retornar ao partido. Me orgulho da minha caminhada política mas a maturidade chegou e o momento é de trabalharmos de maneira consistente e unida, para buscarmos o desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço a todos que me abraçaram e que me acompanham nessa nova etapa”.