PMDB amplia bancada do Senado com duas novas filiações

O PMDB ampliou nesta terça-feira, 31, a sua bancada no Senado, passando de 19 para 21 senadores, continuando a ser a ser maior bancada da Casa. Assinaram a ficha de filiação do partido, os senadores Elmano Férrer do Piauí, e Zezé Perrela de Minas Gerais. Ambos deixaram o PTB. A cerimônia de filiação, coordenada pelo presidente do Partido, Romero Jucá, aconteceu na liderança do PMDB no Senado.

Para Romero Jucá as novas filiações fortalecem o partido em estados importantes da federação. “ Ganhamos dois novos companheiros experientes e que muito irão contribuir para nosso partido e para toda sociedade. Estamos buscando harmonia, união para que o PMDB possa realizar no Senado um grande trabalho, ajudando assim na construção de nosso país”, disse.