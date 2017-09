PMDA: produtores participam de apresentação técnica para expansão do agronegócio

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assunto Indígenas (SMAI) promoveu na manhã desta quinta-feira (28), uma solenidade de apresentação técnica do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA) que reuniu mais de 200 produtores do Projeto de Assentamento Nova Amazônia, Murupú e Nova Amazônia I, Truarú. A ação aconteceu na quadra da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. O maquinário que será utilizado no Programa foi deslocado para o local juntamente com os implementos agrícolas.

O PMDA está sendo implantado em Boa Vista, tendo em vista a disponibilidade de terras, otimizando os custos operacionais, acesso ao crédito agrícola, posicionamento geográfico e, principalmente, agregando valor à produção e aos imóveis aptos à agricultura tecnificada.

O objetivo do programa é articular opções de crédito, capacitação e desburocratização de documentos com instituições públicas, privadas e financeiras ligadas ao agronegócio, além disso, busca melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano no município de Boa Vista, alavancando a economia estimulando a geração de empregos, renda e conseqüentemente melhoria da qualidade de vida.

Estiveram presentes os representantes das instituições que serão parceiros do programa e deve atender nessa primeira etapa, em torno de 200 agricultores familiares totalizando uma área de três mil hectares que serão plantados em 2018, além dos presidentes das Associações e das Cooperativas dos Projetos de Assentamento.

O presidente da Cooperativa Cooper Cinco e da Associação do Polo II Sergio Fernandes Medeiros agradeceu a todas as instituições parceiras do Programa e também à SMAI por ter apresentado uma proposta capaz de mudar a vida dos produtores. “A secretaria identificou as necessidades dos agricultores e este projeto será o ponto inicial da nova fase do Projeto de Assentamento Nova Amazônia. Nós precisamos abrir novos mercados e aumentar nossa produção e com o PMDA teremos condições de fazer isso”, destacou.

O Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente Daniel Peixoto destacou que a Prefeita Teresa Surita determinou que fosse feito um trabalho mais rápido com relação a primeira etapa do programa, que é o licenciamento ambiental. “Com isso, daremos um passo bem grande para os pequenos e médios produtores e na primeira semana de outubro nós faremos no Projeto de Assentamento um mutirão de regularização de licenças ambientais, cumprindo com as resoluções do Conama e beneficiando de forma eficiente o produtor”, frisou.

O Secretário Marlon Buss enfatizou que sem dúvida ter levado todas as entidades públicas e privadas ligadas ao Agronegócio foi um feito histórico. “Nossa missão é buscar alternativas que tragam bons resultados com o nosso trabalho para os agricultores”, concluiu.

O Secretário faz ainda um agradecimento especial pelo empenho e participação na aplicação da proposta às empresas e instituições públicas, privadas e financeiras e seus representantes entre eles o Secretário Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente Daniel Peixoto, Plácido Alves do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA), Antônio Adesson Gomes dos Santos (Maranhão) do Incra, Karina Villar da Conab, Ricardo Belém do Sebrae, Silvio Carvalho do Sistema Faerr/ Senar, Leandro Peccini do Banco do Brasil, Liércio Soares do Banco da Amazônia, Luis Gustavo Ayres Barros, Engenheiro Civil, Ademir Schirmer da Drakkar solos e Jeison Nicareta da Gran Terra, na certeza do sucesso para o desenvolvimento agrícola do município de Boa Vista.