PMDA: parceria permitirá o uso de galpão para os trabalhos do projeto

A Prefeitura de Boa Vista por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI) firmou parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, para a utilização do galpão da entidade, localizado na BR-174, na área rural há cerca de 30 km de Boa Vista.

O objetivo é de que o espaço seja utilizado para os trabalhos do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA), que já iniciaram com o pacote de preparo de solo, que prevê a coleta das amostras nas propriedades dos agricultores familiares cadastrados e habilitados no projeto.

A Superintendente Regional da Conab Maria Darcy Xavier esteve no local acompanhada do Secretário Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas Marlon Buss. Ela destacou que será uma parceria muito produtiva para a agricultura familiar. “Esse é o trabalho da CONAB, auxiliar no fomento da agricultura familiar no município de Boa Vista para que possam produzir mais com qualidade e regularidade e que a ela possa absorver essa produção”, frisou.

O Secretário Marlon conclui que mais um passo está sendo dado para as próximas etapas do PMDA. “Nós estamos trabalhando para que possamos ir adiante à próxima fase do projeto e as parcerias são muito importantes neste sentido. O galpão será muito útil para os trabalhos do projeto e também para as cooperativas e produtores, pois está situado próximo das propriedades no P.A Nova Amazônia”, destacou.