Plataforma on-line mostra a qualidade de governança e aplicação de recursos de municípios

Por meio do da plataforma on-line IGM (Índice de Governança Municipal) as cidades do Brasil podem ser ranqueadas por performance econômica, gastos públicos e governança. A metodologia avalia o grau de Governança Pública dos municípios brasileiros a partir do desempenho nas dimensões Fiscal, Gestão e Desempenho. Foi criado a partir de dados das áreas de saúde, educação, planejamento urbano, articulação institucional, gestão fiscal, habitação, recursos humanos entre outras.

A visão geral do IGM pode ajudar os gestores dos municípios a visualizar as necessidades e destacar as boas práticas da região, além de promover e estimular a participação social, contribuindo ainda para maior integração do governo com a sociedade. Com a modernidade do acesso à informação o Setor privado pode pautar ações voltadas para o desenvolvimento, incluindo alocação de recursos e público-alvo em projetos e atividades.

O conselheiro federal Rogério Ramos, do estado de Tocantins, que estará em Roraima para apresentar a plataforma à Assembleia Legislativa (ALE), nesta quarta-feira (9), confirmou que o ranking é mais do que aprovar ou desaprovar um município.

“É mais do que avaliar aqueles que são melhores. Procuramos as prefeituras e obviamente buscamos entender como é essa boa prática, até para servir de modelo para outros municípios e buscar fazer parcerias entre eles no sentido de difundi-las. Aqueles municípios que não têm bom desempenho precisam de acompanhamento especial. Talvez esteja acontecendo não por vontade ou falta de competência das pessoas, mas são outros indicadores, outros fatores que estão envolvidos”, afirmou Ramos.

Como será lançado no Parlamento Amazônico da ALE, o CFA pretende dissertar a plataforma e explicar minuciosamente o trabalho dos índices. “São índices oficiais de uma autarquia Federal que a imprensa e a sociedade precisam saber e se interessar pelo tema. A plataforma pode ser acessada facilmente no nosso sítio. Lá estão as informações necessárias para ver se o município está com desempenho bom, como estão os gastos e os investimentos”, disse.

Com os resultados da primeira edição do IGM, o Sistema CFA/CRAs (Conselho Federal de Administração; e os Conselhos Regionais de Administração) tem em mãos diversas possibilidades de utilização do Índice para promover boas práticas de gestão e governança pelo Brasil por meio de debates, seminários, publicações, workshops e prêmios para as melhores práticas.

Resultados

Os resultados do Índice apresentaram nota para mais de 3.300 municípios, uma abrangência relevante que considera cerca de 60% do total de municípios brasileiros. Quanto às dimensões, ainda mais municípios podem ser analisados visto que para Gastos temos 4.635 resultados, para Gestão 4.348, e para Desempenho 4.986

Dennis Martins